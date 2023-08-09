***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2023 22:59
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret Anonim Şirketi(Balkaney) yönetim kurulu, bundan sonraki dönemler için stratejik hedefleri belirleme, pazar araştırması ve analizi, finansal yönden şirketi güçlendirme, çalışanların motivasyonunu artırma vb.konularda Balkaney Yönetim Kurulu Başkanı'na destek amacıyla Prof.Dr. Metin TURAN'ın tam yetki ile yetkilendirilerek Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak atanmasına karar vermiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183275
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0261
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,0162
En Düşük
26,9828
18:0529,7089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0769
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7089
En Düşük
29,6015
18:051.662,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -7,24
|Açılış
|: 1.662,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.658,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|345,40
|1.258.860.103
|% 10,00
|
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|BIMAS
|254,30
|3.230.738.957
|% 9,99
|
|LOGO
|79,25
|376.282.267
|% -9,99
|
|ALCTL
|103,90
|265.989.860
|% -9,97
|
|GOODY
|25,00
|481.670.520
|% -8,76
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|DESPC
|25,46
|26.725.425
|% -8,42
|
|THYAO
|260,00
|14.409.529.760
|% -0,69
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|EREGL
|41,68
|9.756.848.120
|% 1,71
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|YKBNK
|16,04
|11.021.475.728
|% 7,43
|
|ISCTR
|17,63
|7.685.631.292
|% 8,63
|
|SKBNK
|3,42
|1.364.074.841
|% 7,21
|
|EKGYO
|9,06
|3.555.010.682
|% 1,23
|
|ZOREN
|4,21
|1.131.294.217
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9960
|27,0074
|% 0,09
|
|Euro
|29,6086
|29,6288
|% 0,23
|
|Sterlin
|34,2434
|34,4152
|% -0,14
|
|Frank
|30,6548
|30,8395
|% -0,12
|
|Riyal
|7,1753
|7,2113
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-10,45
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.096
|11.221
|-46,00
|
|Yarım
|5.556
|5.636
|-24,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.818
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,66
|19,69
|-0,08
|
|B. Petrol
|87,47
|87,47
|1,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292