***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret Anonim Şirketi(Balkaney) yönetim kurulu, bundan sonraki dönemler için stratejik hedefleri belirleme, pazar araştırması ve analizi, finansal yönden şirketi güçlendirme, çalışanların motivasyonunu artırma vb.konularda Balkaney Yönetim Kurulu Başkanı'na destek amacıyla Prof.Dr. Metin TURAN'ın tam yetki ile yetkilendirilerek Yönetim Kurulu Başkanı Başdanışmanı olarak atanmasına karar vermiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183275BIST