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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.08.2023 21:26
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Atlantis Yatırım Holding A.Ş. iştiraki olan Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. (Balkaney Gıda) aşağıdaki linklerde detaylarıyla açıklanmış şekliyle dikey tarım ekolojik tarım konularında Prof. Dr. Metin Turan danışmanlığında üretim ve pazarlama aşamasına geçilmesi için calışmalara başlamıştır.
Atlantis Yatırım Holding iştiraklerindan Balkaney Gıda,  tarımsal üretimde dijital tarımı öncelikleyerek pdf olarak gönderilen eklerde  detaylarıyla açıklanmış şekliyle kentsel tarım, tarımsal üretimde izlenebilirlik, dikey tarım, ekolojik tarım da biostümülant ve enzimler üretimi girişimlerine başlamıştır.
"Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu, dijital tarımı öncelikleyerek kentsel tarım, tarımsal üretimde izlenebilirlik, dikey tarım, ekolojik tarımda biostümülant ve enzimler üretim ve ilişkili konulardaki girişimlere yönelinmesine, üretim ve pazarlama aşamalarına ilişkin olarak üniversiteler ve uzman akademisyenler ile işbirliği yapılmasına karar vermiştir. "
Bu bildirimde limit aşımı nedeniyle gönderilemeyen Ekli dosyalar  izleyen KAP bildirimi ile güncelleme olarak gönderilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188844


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