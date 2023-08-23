***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2023 21.26.03Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.08.2023 21:26:03 tarihinde yapılan KAP açıklamasında limit aşımı nedeniyle gönderilemeyen Ekli dosyalar işbu KAP bildirimi ile güncelleme olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188845BIST