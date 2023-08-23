***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.08.2023 21:30
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2023 21.26.03
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.08.2023 21:26:03 tarihinde yapılan KAP açıklamasında limit aşımı nedeniyle gönderilemeyen Ekli dosyalar işbu KAP bildirimi ile güncelleme olarak gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188845
BIST
'
17:137.638
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 35,67
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1325,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -1,4123
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1328,1114
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4149
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:131.586,53
En Yüksek
|Değişim
|: -5,24%
|| -87,71
|Açılış
|: 1.586,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:13
|GARAN
|54,45
|6.574.494.393
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|30.054.416
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,30
|2.526.198.563
|% -11,19
|
|PCILT
|31,32
|337.130.371
|% -10,00
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.967.612
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.308.302
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.076.030
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|THYAO
|237,00
|12.302.165.166
|% -1,13
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|KLSER
|115,20
|10.432.977.239
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,91
|14.066.138.565
|% 9,81
|
|ISCTR
|18,19
|13.123.359.153
|% 8,34
|
|EKGYO
|8,59
|5.009.972.595
|% -4,34
|
|SKBNK
|4,17
|2.107.391.968
|% 6,11
|
|AKBNK
|30,38
|11.113.677.437
|% 9,83
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6731
|25,7770
|% -5,19
|
|Euro
|27,8299
|28,1114
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,4089
|32,5714
|% -6,00
|
|Frank
|29,0525
|29,2275
|% -5,80
|
|Riyal
|6,8337
|6,8680
|% -5,41
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|4,35
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|-89,15
|
|Cumhuriyet
|11.090
|11.257
|-418,00
|
|Tam
|10.754
|11.039
|-325,00
|
|Yarım
|5.394
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.688
|2.770
|-80,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,06
|-1,20
|
|B. Petrol
|83,19
|83,19
|-0,02
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28AKBNK
Yüzde 9.76 oranında artışla 30.36 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 255, 595 adet işlem
-
17:27ONCSM
Yüzde 10.00 oranında artışla 202.40 lira fiyatla işlem gören hissede 646, 780 adet işlem
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAYSE, PCILT, EGPRO, OZRDN, RTALB, ASGYO, EYGYO, GRSEL, FZLGY, EGEPO