***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2023 18:36
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. tarafından Çanakkale bölgesinde özellikle coğrafi işaretli olan Çavuş üzümü, Bayramiç beyazı ve Lapseki kirazının fide ihtiyaçlarının virüsten ari şeklinde karşılanması için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile protokol görüşmelerine başlanacaktır.
Protokolün Konusu
Çanakkale'de doku kültürü üretim yöntemi ile üretilecek bazı dış mekan süs bitkileri ve meyve türlerinde fidancılık potansiyelinin belirlenmesi ve Fidan işletmesinin kurulmasına yönelik fizibilite raporunun oluşturulması.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194640
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