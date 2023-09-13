***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. tarafından Çanakkale bölgesinde özellikle coğrafi işaretli olan Çavuş üzümü, Bayramiç beyazı ve Lapseki kirazının fide ihtiyaçlarının virüsten ari şeklinde karşılanması için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile protokol görüşmelerine başlanacaktır.Protokolün KonusuÇanakkale'de doku kültürü üretim yöntemi ile üretilecek bazı dış mekan süs bitkileri ve meyve türlerinde fidancılık potansiyelinin belirlenmesi ve Fidan işletmesinin kurulmasına yönelik fizibilite raporunun oluşturulması.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194640BIST