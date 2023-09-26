***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. (Balkaney Gıda), Denizli SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (kooperatif) ile yaptığı teknik görüşmeler neticesinde, yıllık 2.000 tonluk kekik yağı sıkım tesisi ve makine parkı ile ilgili olarak buharlı distilasyon konusunda karar vermiş olup projenin fizibilitesi daha sonra yayınlanacaktır.Kurulacak sistem ile ilgili belgeler Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197501BIST