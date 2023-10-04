***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 00:32
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.09.2023 19:44:29
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız
Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.
tarafından yapılan açıklama:
Denizli İli Pamukkale İlçesi Kutluca – Gözler Mevkiinde yer alan 120.000 ( YüzYirmiBin ) dönüm Kekik ekilen tarım arazisi içerisinde bölgede üretim yapan Kutluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Pamukkale Belediyesi ile vardığımız anlaşma neticesinde yapacağımız Kekik Yağı Sıkım Ünitesi ile Organimineral Gübre Üretim Tesisinin Planları ve Özet Finansal Fizibilitesi Ek'tedir .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199242
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0528,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1135
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.614,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.614,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
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1.622,59
En Düşük
1.606,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,16
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.842
|10.991
|31,00
|
|Yarım
|5.438
|5.513
|16,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,78
|18,80
|0,08
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|0,02
|