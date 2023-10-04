***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.09.2023 19:44:29Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımızBalkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.tarafından yapılan açıklama:Denizli İli Pamukkale İlçesi Kutluca – Gözler Mevkiinde yer alan 120.000 ( YüzYirmiBin ) dönüm Kekik ekilen tarım arazisi içerisinde bölgede üretim yapan Kutluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Pamukkale Belediyesi ile vardığımız anlaşma neticesinde yapacağımız Kekik Yağı Sıkım Ünitesi ile Organimineral Gübre Üretim Tesisinin Planları ve Özet Finansal Fizibilitesi Ek'tedir .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199242BIST