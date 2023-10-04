***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. tarafından, Yeditepe Üniversitesi Genetik Ve Biyo Mühendislik Bölümünde geliştirilen Bi7Tech Teknoloji Firması tarafından halka arz edilen Dermo Bor Kreminin ve Bandaj şeklinde kullanılan ürününün pazarını genişletmek adına TJK ( Türkiye Jokey Klubü) Yarış Atları Hastanesi Yönetimi ile irtibata geçilmiştir .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199243BIST