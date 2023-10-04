***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.10.2023 01:41
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. tarafından, Yeditepe Üniversitesi Genetik Ve Biyo Mühendislik Bölümünde geliştirilen Bi7Tech Teknoloji Firması tarafından halka arz edilen Dermo Bor Kreminin ve Bandaj şeklinde kullanılan ürününün pazarını genişletmek adına TJK ( Türkiye Jokey Klubü) Yarış Atları Hastanesi Yönetimi ile irtibata geçilmiştir .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199243
BIST
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18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
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|Önceki Kapanış
|: 8.487
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8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1269
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,6709
En Düşük
27,4339
18:0528,8884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1135
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
|: 28,7500
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29,0848
En Düşük
28,7079
18:051.614,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.614,90
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|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
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1.622,59
En Düşük
1.606,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,25
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|3,16
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.842
|10.991
|31,00
|
|Yarım
|5.438
|5.513
|16,00
|
|Çeyrek
|2.711
|2.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,21
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|18,78
|18,80
|0,08
|
|B. Petrol
|91,08
|91,08
|0,02
|