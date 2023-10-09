***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYüzde 100 payına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.(Balkaney Gıda) bugün yapmış olduğu 2023 yılı olağanüstü genel kurul toplantısında, ödenmiş sermayesinin 50.000,00-TL'dan 2.500.000,00-TL'ya çıkarılmasına ve artırılan 2.450.000,00-TL' sı sermaye taahhüdünün ¼ ü olan 612.500,00 TL'sının ödenmesine karar vermiştir.Şirketimiz yönetim kurulu sermaye artışına iştirak edilmesine ve sermaye taahhüdünün ¼ ü olan 612.500,00 TL sının tescil tarihinden önce şirketimiz hesabından Balkaney Gıda hesabına ödenmesine karar vermiştir.Balkaney Gıda, artırılan sermaye tutarını,Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan SS Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin tahsis ettiği arazide kurulacak olan2.000- tonluk Kekik Yağı Distilasyon Sıkım Unitesi ve günlük 30 ton kapasiteli Organimineral Gübre Tesisi ile ilgili olarak proje çizilmesi, gerekli ruhsatların alınması, damga ve harçların ödenmesi, ÇED sürecinin tamamlanması ve üretilecek ürünler için T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatlarının alınması vb. giderlerin karşılanmasında kullanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203023BIST