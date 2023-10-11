***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.09.2023 00:24:40, 21.09.2023 19:24:35, 26.09.2023 19:39:44, 26.09.2023 19:44:29, 29.09.2023 20:41:13, 04.10.2023 00:32:57 ve 10.10.2023 18:59:36Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin ., Denizli ili Pamukkale ilçesinde kuracağı KEKİK YAĞI SIKIM TESİSİ ve ORGANİMİNERAL GÜBRE ÜRETİM TESİSİ icin kiraladığı alanda imar durumu " Tarım ve hayvancılık tesis alanı" olup herhangi bir imar değişikliği gerekmediğinden söz konusu arazi ile ilgili yerleşim ve inşaat ruhsatı çalışmalarına başlanmış olup tesislerin konumlanma kurallarını belirlemek üzere Harita Muhendisi ve aynı zamanda Kadastro ve Harita Mühendisleri Odası Denizli temsilcisi Nazım TANRIKULU ile anlaşmaya varılmış olup çalışmalar başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204634BIST