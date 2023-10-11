***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.10.2023 19:05
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.09.2023 00:24:40, 21.09.2023 19:24:35, 26.09.2023 19:39:44, 26.09.2023 19:44:29, 29.09.2023 20:41:13, 04.10.2023 00:32:57 ve 10.10.2023 18:59:36
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin ., Denizli ili Pamukkale ilçesinde kuracağı KEKİK YAĞI SIKIM TESİSİ ve ORGANİMİNERAL GÜBRE ÜRETİM TESİSİ icin kiraladığı alanda imar durumu " Tarım ve hayvancılık tesis alanı" olup herhangi bir imar değişikliği gerekmediğinden söz konusu arazi ile ilgili yerleşim ve inşaat ruhsatı çalışmalarına başlanmış olup tesislerin konumlanma kurallarını belirlemek üzere Harita Muhendisi ve aynı zamanda Kadastro ve Harita Mühendisleri Odası Denizli temsilcisi Nazım TANRIKULU ile anlaşmaya varılmış olup çalışmalar başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204634
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0192
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6018
18:0529,3967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0342
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,2784
18:051.666,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,80
|Açılış
|: 1.666,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.674,14
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6843
|27,6976
|% -0,07
|
|Euro
|29,3487
|29,3967
|% -0,12
|
|Sterlin
|33,9364
|34,1066
|% -0,03
|
|Frank
|30,5156
|30,6995
|% 0,03
|
|Riyal
|7,3615
|7,3984
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|11,62
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.667
|8,80
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.312
|11.432
|36,00
|
|Yarım
|5.673
|5.738
|23,00
|
|Çeyrek
|2.828
|2.869
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,97
|22,00
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,56
|19,58
|0,12
|
|B. Petrol
|86,01
|86,01
|-1,64
|