Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2024 21:04
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023 18:15:57
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimizin 20.10.2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 01.02.2024 tarihinde bildirilmiştir.
Anılan başvurumuzun 8\1-c gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgi mevzuat hükümleri (Bilgi Edinme Mevzuatı vs.) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulacaktır . Bilgi ve belgelerin şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamu oyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur .





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246275


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.646
Değişim :  1,76% |  149,46
Açılış :  8.514  
Önceki Kapanış :  8.497  
En Düşük
8.514 En Yüksek
8.682
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
METUR 8,02 782.842 % 31,26  
UMPAS 10,45 12.020.322 % 10,00  
MARBL 20,24 465.977.134 % 10,00  
DOFER 43,56 294.249.862 % 10,00  
ISATR 1.178.970,00 1.178.970 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 30,3272 30,3392 % -0,01  
Euro 33,0242 33,0570 % 0,71  
Sterlin 38,5168 38,7100 % 0,48  
Frank 35,1966 35,4086 % 0,50  
Riyal 8,0675 8,1079 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,23 23,26 % 0,66  
Platin 914,42 920,31 % 0,66  
Paladyum 971,28 976,72 % 0,66  
Brent Pet. 79,75 79,75 % 0,66  
Altın Ons 2.057,48 2.057,77 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru