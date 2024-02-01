***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.10.2023 18:15:57Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.10.2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 01.02.2024 tarihinde bildirilmiştir.Anılan başvurumuzun 8\1-c gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgi mevzuat hükümleri (Bilgi Edinme Mevzuatı vs.) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulacaktır . Bilgi ve belgelerin şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamu oyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur .http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246275BIST