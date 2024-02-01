***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 21:04
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.10.2023 18:15:57
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.10.2023 tarihli başvurusu ile Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören şirketimiz paylarının üst pazara geçirilmesi talep edilmiş olup şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye devam etmesine karar verildiği 01.02.2024 tarihinde bildirilmiştir.
Anılan başvurumuzun 8\1-c gerekçesi tam olarak anlaşılamamış olup karara dayanak bilgi ve belgelerin tarafımıza ilgi mevzuat hükümleri (Bilgi Edinme Mevzuatı vs.) çerçevesinde verilmesi için Borsa İstanbul'a başvurulacaktır . Bilgi ve belgelerin şirketimize verilmesini takiben itiraz konusu Yönetim Kurulumuzca görüşülecek ve kamu oyuna gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246275
BIST
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18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0533,0468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2233
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0801
En Düşük
32,7715
18:052.007,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 23,48
|Açılış
|: 2.007,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.014,88
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METUR
|8,02
|782.842
|% 31,26
|
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|6.934.905
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|THYAO
|274,50
|10.598.488.696
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|TUPRS
|154,70
|4.677.120.728
|% 3,13
|
|EREGL
|43,72
|4.649.608.453
|% 1,34
|
|KCHOL
|169,90
|4.515.903.666
|% 5,72
|
|EKGYO
|10,24
|3.579.089.829
|% 1,89
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|AKFGY
|2,09
|335.044.000
|% 1,95
|
|ZOREN
|4,72
|642.327.143
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,86
|3.376.602.903
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3272
|30,3392
|% -0,01
|
|Euro
|33,0242
|33,0570
|% 0,71
|
|Sterlin
|38,5168
|38,7100
|% 0,48
|
|Frank
|35,1966
|35,4086
|% 0,50
|
|Riyal
|8,0675
|8,1079
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,23
|23,26
|% 0,66
|
|Platin
|914,42
|920,31
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,28
|976,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,75
|79,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.057,48
|2.057,77
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
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Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
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17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
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17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem