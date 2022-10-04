***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
04.10.2022 18:17
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/10/2022
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın İzleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
-
Başvuru Sonucu
Başvuru henüz yapılmadı
Açıklamalar
Şirket mali durumundaki bozulmalara bağlı olarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından 01.12.2016 tarihinde Şirket hisselerinin o tarihteki adıyla Gözaltı Pazarı, şimdiki adıyla Yakın İzleme Pazarında işlem görmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin olumsuzlukların ortadan kalkmasını müteakip, yeniden Alt Pazar da işlem görmesini temin etmek amacıyla gerekli olan düzenlemeleri ve baş vuruları yapmak ve işlemleri takip etmek için yönetim kurulu üyemiz, EMİR DEMİRCİ' nin tam yetki ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.
Alt Pazar da işlem görmek için çalışmalara başlanmış olup, en kısa sürede gerekli başvurularda bulunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067103
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0454
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,3213
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5535
En Düşük
18,1735
18:051.031,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 17,92
|Açılış
|: 1.031,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.031,73
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5780
|18,5863
|% 0,20
|
|Euro
|18,5371
|18,5455
|% 1,75
|
|Sterlin
|21,1937
|21,3000
|% 1,22
|
|Frank
|18,8866
|19,0004
|% 1,44
|
|Riyal
|4,9259
|4,9506
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,16
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,34
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.869
|6.962
|89,00
|
|Yarım
|3.347
|3.401
|44,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,19
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,64
|0,27
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|3,00
|