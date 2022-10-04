***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi04/10/2022Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru TarihiBaşvuru SonucuBaşvuru henüz yapılmadıAçıklamalarŞirket mali durumundaki bozulmalara bağlı olarak Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından 01.12.2016 tarihinde Şirket hisselerinin o tarihteki adıyla Gözaltı Pazarı, şimdiki adıyla Yakın İzleme Pazarında işlem görmesine karar verilmiştir.Şirketimizin olumsuzlukların ortadan kalkmasını müteakip, yeniden Alt Pazar da işlem görmesini temin etmek amacıyla gerekli olan düzenlemeleri ve baş vuruları yapmak ve işlemleri takip etmek için yönetim kurulu üyemiz, EMİR DEMİRCİ' nin tam yetki ile yetkilendirilmesine oy birliği ile karar vermiştir.Alt Pazar da işlem görmek için çalışmalara başlanmış olup, en kısa sürede gerekli başvurularda bulunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067103BIST