***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePazar Geçiş BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2022 18:17:21 VE 11.04.2023 18:18:25Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Karar Tarihi11/04/2023Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya PlatformYakın İzleme PazarıGeçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya PlatformAlt PazarBaşvuru Tarihi13/04/2023Başvuru SonucuHenüz sonuçlanmamıştır.AçıklamalarŞirketimiz, paylarının işlem gördüğü Yakın İzleme Pazarı'ndan bir üst pazar olan Alt Pazar'a geçiş başvurusunu bugün Borsa İstanbul Başkanlığı'na yapmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137813BIST