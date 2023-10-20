***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu
20.10.2023 18:15
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pazar Geçiş Başvurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Geçiş Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023 00:04:43
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/10/2023
Ortaklık Paylarının İşlem Gördüğü Mevcut Pazar veya Platform
Yakın izleme Pazarı
Geçiş Başvurusunda Talep Edilen Pazar veya Platform
Alt Pazar
Başvuru Tarihi
20/10/2023
Başvuru Sonucu
Henüz sonuçlanmamıştır.
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş., paylarının işlem gördüğü Yakın İzleme Pazarı'ndan bir üst pazar olan Alt Pazar'a geçiş başvurusunu bugün Borsa İstanbul Başkanlığı'na yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208298
BIST
'
18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0527,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0165
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.783,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.783,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.798,38
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.786,40
|147.504.734
|% 10,00
|
|YBTAS
|101.728,80
|6.305.595
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.908
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.541
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|32.664.792
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.340.159
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.662.723
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.993.348
|% -9,99
|
|OSTIM
|10,72
|136.729.135
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.377.830.084
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.053.667.840
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.196.827.386
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.828.307.709
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.541.151
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.076.103
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.897.638
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.033.001.458
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9827
|27,9949
|% 0,05
|
|Euro
|29,6754
|29,6948
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,9335
|34,1037
|% 0,24
|
|Frank
|31,2622
|31,4505
|% 0,08
|
|Riyal
|7,4371
|7,4744
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,39
|
|Altın Gr.
|1.782
|1.782
|6,89
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|11.989
|12.095
|23,00
|
|Yarım
|6.013
|6.073
|12,00
|
|Çeyrek
|2.997
|3.036
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|21,01
|21,04
|0,30
|
|B. Petrol
|92,70
|92,70
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
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17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem