***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni YÖNETİM KURULU TOPLANTISI REVİZEYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.04.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 40.000.000Mevcut Sermaye (TL) 8.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 11.400.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREATLA00014 100B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 7.999.900 3.400.000 42,50053 B Grubu, ATSYH, TRAATSYO91Q3 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 8.000.000 3.400.000,000 42,50000Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi NECDET DENİZ ,ENGİN TANJU KARADAĞEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuz, Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili önceki kararını revize ederek Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, şirket merkezinde, yönetim kurulu başkanı Necdet DENİZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin Halka açıkortaklıkların Bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak paylarının halka arzedilmeksizin satışı hükümleri çerçevesinde, tahsisli satış şeklinde, mevcut ortaklarınyeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, bedelli sermaye artırımı suretiyle,şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 8.000.000,00 TL'den 11.400.000,00 TL'yeartırılmasına ve artırılması planlanan 3.400.000,00 TL'yi temsil eden payların, NecdetDENİZ' in şirketimizden olan 1.420.00,00 TL ile Engin Tanju KARADAĞ ınşirketimizden olan 1.980.000,00 TL muaccel alacaklarına karşılık tahsisli olarak ihraçedilmesine,2- Şirketin önceki sermayesi olan 8.000.000 TL'nin tamamen ödendiği, iç kaynaklardansermayeye eklenebilecek herhangi bir miktarın olmadığı ve sermaye artırımıyapılabileceği şirket ortaklarından Necdet DENİZ' in şirketten 1.420.000,00 TL nakitalacağı ve şirket ortağı Engin Tanju Karadağ'ın şirketten 1.980.000,00 TL nakitalacağı olduğu bu çerçevede 3.400.000,00 TL'ye kadar ortakların alacaklarındanmahsup edilmek suretiyle sermaye artırımı yapılabileceği 13.01.2019 tarih 21609:2/1-2018/Diğer/6sayı ile düzenlenmiş YMM Mehmet Ferruh ÖZGÜÇ' ün raporu ile tespitedilmiştir. Bu çerçevede 3.400.000,00 TL sermaye artırımı yapılarak 8.000.000,00 TLolan şirket sermayesinin 11.400.00,00 TL'ye artırılmasına,3- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve ihraççının sermayesinin %42.50' a karşılık gelen3.400.000,00 TL sermayeyi temsil eden payların B Grubu hamiline yazılı borsadaişlem gören statüde olmasına,4- Karar tarihi itibariyle nominal 1 kuruş olarak dikkate alınarak, bu aşamada arttırılmasıplanlanan 3.400.000,00 TL sermayeyi temsilen çıkarılacak pay senetlerinin B Grubuhamiline yazılı borsada işlem gören tipte olmak üzere, toplam 3.400.00,00 TL paykarşılığı 340.000.000,00 kuruş nominal değerde olmasına,5- Çıkarılacak payların her 1 TL nominal değerindeki pay satış fiyatının, nominal değerinaltında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkinUygulama Usulü ve Esasları (UUE) çerçevesinde, baz fiyattan yüksek olanınsaptanarak belirlenmesine,6- 3.400.000,00 TL nakit borcun ödenmesi amacıyla ihraç edilmesi planlanan 1 TLnominal değerindeki payların nihai tutarının, Borsa İstanbul A.Ş Toptan Satışİşlemleri pazarında işlem gerçekleştirmek amacıyla yapılacak başvuru esnasında UUEhükümleri çerçevesinde belirlenecek fiyat dikkate alınarak yeniden hesaplanarakbelirlenmesine,7- UUE hükümlerine göre saptanacak fiyatın 1 TL'den az olması durumunda her 1 TLnominal payın, 1 TL bedel ile yukarıda 1. maddede adı geçen kişilere satılmasına,8- Bu kapsamda tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli bilgi ve belgelerinhazırlanarak başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kurumlara başvuruyapılmasına,Toplantıya katılanların OY BİRLİĞİ ile karar verilmiştir.