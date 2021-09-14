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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.09.2021 09:46



***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECDET DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Optik Center Ltd. Şti- Ortaklar Kurulu Başkanı 0.000012 A Bağımsız Üye Değil -
AHMET MERT GÜLŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Şirket Genel Müdürü 0 B Bağımsız Üye Değil -
YASİN KARPUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - - - Bağımsız Üye Değil
BERK ÇAKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - - 0 - Bağımsız Üye
YUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963602


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,70 8.786.700 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.348.909 % 9,98  
YUNSA 12,03 12.774.190 % 9,96  
YEOTK 42,84 5.762.109 % 9,96  
DIRIT 6,86 584.842 % 9,94  
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Dolar 8,4569 8,4624 % 0,43  
Euro 9,9806 10,0100 % 0,51  
Sterlin 11,6863 11,7449 % 0,49  
Frank 9,1310 9,1860 % 0,33  
Riyal 2,2461 2,2573 % 0,27  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -5,76  
Altın Gr. 486 486 -0,35  
Cumhuriyet 3.215 3.263 -14,00  
Tam 3.200 3.281 -14,44  
Yarım 1.547 1.587 -6,98  
Çeyrek 776 794 -3,49  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 -0,10  
Gümüş Gr. 6,42 6,43 -0,00  
B. Petrol 74,09 74,09 0,58  
Seans Raporu 12:35
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