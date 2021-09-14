***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNECDET DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Optik Center Ltd. Şti- Ortaklar Kurulu Başkanı 0.000012 A Bağımsız Üye Değil -AHMET MERT GÜLŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Şirket Genel Müdürü 0 B Bağımsız Üye Değil -YASİN KARPUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - - - Bağımsız Üye DeğilBERK ÇAKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici - - 0 - Bağımsız ÜyeYUNUS BÖLÜKBAŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.05.2020 İcrada Görevli Değil - - Hayır 0 Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963602BIST