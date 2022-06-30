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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.06.2022 00:15
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARIM ÜRÜNLERİ VE KURU GIDA 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. HAZIR GİYİM TASARIM, İMALAT VE PAZARLAMA SATIŞ 500000 251000 TRY 50,20 BAĞLI ORTAKLIK
BALKANEY GIDA TURİZM TEKSTİL TİCARET A.Ş. GIDA 50000 50000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040195


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 18,35 114.399.779 % 9,95  
COSMO 11,54 1.063.045 % 9,90  
RTALB 6,79 74.731.359 % 9,89  
TURSG 5,35 477.643.532 % 9,86  
ULUSE 222,70 24.518.741 % 9,43  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,6045 16,6145 % -0,14  
Euro 17,3279 17,3602 % -0,16  
Sterlin 20,1013 20,2021 % -0,08  
Frank 17,3428 17,4473 % -0,10  
Riyal 4,4196 4,4417 % -0,08  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 0,30  
Altın Gr. 972 973 -0,37  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.453 6.645 4,00  
Yarım 3.158 3.249 2,00  
Çeyrek 1.582 1.624 1,00  
Gümüş.Ons 20,74 20,78 0,01  
Gümüş Gr. 11,11 11,14 0,03  
B. Petrol 112 112 0,11  
Seans Raporu 17:59
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