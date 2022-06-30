***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2022 00:15
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
OR-NA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TARIM ÜRÜNLERİ VE KURU GIDA 5000000 5000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
NAVİGA TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. HAZIR GİYİM TASARIM, İMALAT VE PAZARLAMA SATIŞ 500000 251000 TRY 50,20 BAĞLI ORTAKLIK
BALKANEY GIDA TURİZM TEKSTİL TİCARET A.Ş. GIDA 50000 50000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040195
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0237
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,6664
En Düşük
16,5848
17:5917,3602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0275
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,4127
En Düşük
17,3402
17:59972,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 972,81
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
974,70
En Düşük
970,00
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6045
|16,6145
|% -0,14
|
|Euro
|17,3279
|17,3602
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,1013
|20,2021
|% -0,08
|
|Frank
|17,3428
|17,4473
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4196
|4,4417
|% -0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|0,30
|
|Altın Gr.
|972
|973
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.453
|6.645
|4,00
|
|Yarım
|3.158
|3.249
|2,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.624
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,14
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,11
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem