***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviNECDET DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Optik Center Ltd. Şti- Ortaklar Kurulu Başkanı 0.000012 A Bağımsız Üye Değil -AHMET MERT GÜLŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 06.05.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Şirket Genel Müdürü 0 A Bağımsız Üye Değil -YASİN KARPUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0 B Bağımsız Üye Değil -BERK ÇAKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -Bağımsız - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil -NECAT ÖZDÖL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.09.2022 İcrada Görevli Değil - Ticaret Hayır 0 B Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi – ÜyeEMİR DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.09.2022 İcrada Görevli Değil - Ticaret Hayır 0 B Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Denetimden Sorumlu Komite- Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi – Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062464BIST