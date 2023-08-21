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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2023 18:23
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
NECDET DENİZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 30.12.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Optik Center Ltd. Şti- Ortaklar Kurulu Başkanı 0.000012 A Bağımsız Üye Değil -
AHMET MERT GÜLŞEN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 06.05.2016 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daimon Reklam Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. Şirket Genel Müdürü 0 A Bağımsız Üye Değil -
YASİN KARPUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 05.11.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - 0 B Bağımsız Üye Değil -
BERK ÇAKI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.08.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi -Bağımsız - Hayır 0 A Bağımsız Üye Değil -
EMİR DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.09.2022 İcrada Görevli Değil - Ticaret Hayır 0 B Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Denetimden Sorumlu Komite- Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ? Başkan
GÖKHAN MATRAÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.08.2023 İcrada Görevli Değil Yoktur Muhtelif Vodafone Bayilikleri Hayır 0 B Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187766


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DOHOL 14,74 2.430.043.085 % 10,00  
TURSG 24,42 466.913.170 % 10,00  
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Tam 11.146 11.240 112,00  
Yarım 5.590 5.646 57,00  
Çeyrek 2.786 2.823 28,00  
Gümüş.Ons 23,29 23,31 0,55  
Gümüş Gr. 20,33 20,36 0,55  
B. Petrol 84,34 84,34 -0,48  
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