***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziCaddebostan Mah. Noter Sokak Taşkın Apt. No :16/2 Kadıköy/İSTANBULYeni Şirket MerkeziFevzi Çakmak Mah. Numan Sokak Aksoy Kardeşler Apt. No :7 İç Kapı No :1 Pendik/İSTANBULDeğişiklik Tarihi17/10/2022AçıklamalarYönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirket merkez adresinin, Caddebostan Mah. Noter Sokak Taşkın Apt. No :16/2 Kadıköy/İSTANBUL adresinden, Fevzi Çakmak Mah. Numan Sokak Aksoy Kardeşler Apt. No :7 İç Kapı No :1 Pendik/İSTANBUL adresine taşınmasına karar vermiştir. Faaliyetlerine bu adreste devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072554BIST