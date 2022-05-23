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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

23.05.2022 19:32
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/05/2022
Karar Sayısı
2022-06
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                   ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
 
KARAR TARİHİ: 23.05.2022
KARAR SAYISI : 2022-06
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a) İşletmemizin 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ait finansal tabloları ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama  yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
 c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın II-14.1 sayılı "sermaye piyasasında finansal raporlamaya ilişkin esaslar tebliği" uyarınca  hazırlanmış söz konusu finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte,  İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte İşletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031915


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