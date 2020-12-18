***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMARKAP TEKSTİL VE DANIŞMANLIK A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih20/01/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCİRO ARTIŞI İLE BİRLİKTE ŞİRKETİN KARLILIĞINA POZİTİF KATKI SAĞLAYACAKTIR.AçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Markap Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. şirketi arasında ihracat-imalat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme tutarı1.500.000 Euro (Bir milyonbeşyüzbinavro) dur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893923BIST