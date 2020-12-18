***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.12.2020 18:48
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MARKAP TEKSTİL VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
20/01/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
CİRO ARTIŞI İLE BİRLİKTE ŞİRKETİN KARLILIĞINA POZİTİF KATKI SAĞLAYACAKTIR.
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Markap Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. şirketi arasında ihracat-imalat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme tutarı1.500.000 Euro (Bir milyonbeşyüzbinavro) dur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893923
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.398
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|Önceki Kapanış
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1.410
En Düşük
1.396
18:057,6382
En Yüksek
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|: -0,84%
|| -0,0645
|Açılış
|: 7,6650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7550
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7,7568
En Düşük
7,6107
18:059,3527
En Yüksek
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|: -1,11%
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|Açılış
|: 9,3700
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|Önceki Kapanış
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9,5071
En Düşük
9,3158
18:05462,34
En Yüksek
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|: -0,95%
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|Açılış
|: 462,34
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|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
460,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|JANTS
|280,50
|230.707.588
|% 10,00
|
|AKCNS
|16,85
|105.544.022
|% 9,99
|
|BRYAT
|460,50
|62.028.980
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|37.470.269
|% 9,98
|
|OTKAR
|260,20
|428.846.481
|% 9,97
|
|CASA
|137,70
|1.531.387
|% -10,00
|
|KARTN
|3.006,70
|543.977.013
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|1.149.055
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.560.095
|% -9,98
|
|YAPRK
|44,20
|3.212.766
|% -9,98
|
|THYAO
|12,96
|2.325.804.915
|% -0,38
|
|PGSUS
|73,20
|1.474.629.449
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|TCELL
|16,08
|1.386.004.415
|% 1,71
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|TSKB
|1,84
|1.283.102.347
|% 9,52
|
|EKGYO
|2,21
|1.417.277.348
|% 3,27
|
|ISGYO
|2,40
|748.963.043
|% 4,80
|
|ODAS
|3,96
|779.338.560
|% 0,76
|
|PETKM
|4,87
|932.926.437
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6319
|7,6382
|% -0,84
|
|Euro
|9,3464
|9,3527
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,2816
|10,3332
|% -1,26
|
|Frank
|8,5957
|8,6475
|% -0,85
|
|Riyal
|2,0289
|2,0391
|% -0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-0,71
|
|Altın Gr.
|462
|463
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|-39,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,80
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,83
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,42
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|52,01
|52,01
|0,51
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Seans Raporu
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Yüzde 9.97 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 708 adet işlem
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