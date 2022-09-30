***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
30.09.2022 14:36
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
MARKAP TEKSTİL VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
2023 yılı için 2 ana, 2 ara sezon olmak üzere koleksiyon hazırlanacak olup, yıllık ortalama 600.000 adet sipariş planlanmaktadır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı ile birlikte şirketin karlılığına pozitif katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Markap Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. şirketi arasında bugün ihracat-imalat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme tutarı1.500.000 Euro (Bir milyonbeşyüzbinavro) dur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066324
BIST
18:053.180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 33,10
|Açılış
|: 3.151
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|Önceki Kapanış
|: 3.147
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3.180
En Düşük
3.130
18:0518,4941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 18,5800
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|Önceki Kapanış
|: 18,5200
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998,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|19,91
|432.635.320
|% 10,00
|
|CONSE
|4,51
|150.056.555
|% 10,00
|
|ESEN
|45,54
|109.923.489
|% 10,00
|
|UZERB
|46,94
|1.497.996
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,45
|2.580.354
|% 9,97
|
|KZBGY
|19,23
|313.531.783
|% -9,97
|
|CASA
|118,70
|1.003.134
|% -9,94
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|SODSN
|22,48
|738.181
|% -7,34
|
|ENSRI
|19,10
|130.952.101
|% -6,74
|
|THYAO
|70,60
|3.439.050.750
|% 2,92
|
|SASA
|68,20
|2.632.502.744
|% 3,57
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|ASELS
|29,30
|1.886.650.163
|% -2,01
|
|ALARK
|58,75
|1.737.820.434
|% 4,35
|
|ISGYO
|6,12
|2.620.754.205
|% -7,97
|
|EKGYO
|3,87
|1.553.347.174
|% 1,31
|
|ODAS
|6,34
|1.406.384.062
|% 6,73
|
|YKBNK
|7,07
|1.580.381.221
|% 0,57
|
|TSKB
|2,45
|497.237.732
|% -2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4840
|18,4941
|% -0,06
|
|Euro
|18,1128
|18,1247
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,5434
|20,6464
|% 0,17
|
|Frank
|18,6433
|18,7557
|% -1,31
|
|Riyal
|4,9049
|4,9295
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|0,48
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|77,00
|
|Tam
|6.636
|6.745
|13,00
|
|Yarım
|3.229
|3.297
|6,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.649
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,05
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,30
|11,31
|0,09
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|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-1,90
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