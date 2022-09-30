***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıMARKAP TEKSTİL VE DANIŞMANLIK A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2023Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları2023 yılı için 2 ana, 2 ara sezon olmak üzere koleksiyon hazırlanacak olup, yıllık ortalama 600.000 adet sipariş planlanmaktadır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro artışı ile birlikte şirketin karlılığına pozitif katkı sağlayacaktır.AçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Markap Tekstil ve Danışmanlık A.Ş. şirketi arasında bugün ihracat-imalat sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme tutarı1.500.000 Euro (Bir milyonbeşyüzbinavro) dur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066324BIST