***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıNAZENİN KARDEŞLER TEKS. TURZ. İNŞ. PAZ. GIDA KIRT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%15Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/01/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıSatış tutarının %50'si nakit, %50'si 120 vade ile o günkü kur üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro artışı ile birlikte şirketin karlılığına pozitif katkı sağlayacaktır.AçıklamalarŞirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Nazenin Kardeşler Teks. Turz. İnş. Paz. Gıda Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. arasında bugün kumaş satış protokolü imzalanmış olup Ocak 2023 – Haziran 2023 tarihleri arasında teslimi yapılacak %100 Polyester dokuma kumaş ve % 100 Cotton örme kumaş siparişini içermektedir. Sözleşme tutarı 295.270 US Doları (İkiyüzdoksanbeşbinikiyüzyetmiş Amerikan Doları) dır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071332BIST