***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
12.10.2022 18:45
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
NAZENİN KARDEŞLER TEKS. TURZ. İNŞ. PAZ. GIDA KIRT. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%15
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Satış tutarının %50'si nakit, %50'si 120 vade ile o günkü kur üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı ile birlikte şirketin karlılığına pozitif katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş.ile Nazenin Kardeşler Teks. Turz. İnş. Paz. Gıda Kırt. San. Tic. Ltd. Şti. arasında bugün kumaş satış protokolü imzalanmış olup Ocak 2023 – Haziran 2023 tarihleri arasında teslimi yapılacak %100 Polyester dokuma kumaş ve % 100 Cotton örme kumaş siparişini içermektedir. Sözleşme tutarı 295.270 US Doları (İkiyüzdoksanbeşbinikiyüzyetmiş Amerikan Doları) dır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071332
BIST