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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.10.2022 18:11
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ARI PERSONEL KIYAFETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 5,52
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Satış tutarının %40'ı nakit, %60'ı 120 vade ile o günkü kur üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı ile birlikte şirketin karlılığına pozitif katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

     Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş. ile ARI Personel Kıyafetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında  bugün kumaş satış protokolü imzalanmış olup Ocak 2023 – Haziran 2023 tarihleri arasında teslimi yapılacak Pamuk/Polyester örme ve dokuma kumaş siparişini içermektedir. Sözleşme tutarı 333.512 US Doları (Üçyüzotuzüçbinbeşyüzoniki Amerikan Doları) dır.
  
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073143


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NTHOL 12,98 226.242.468 % 10,00  
SMRTG 75,90 567.122.927 % 10,00  
PENTA 708,50 178.062.900 % 10,00  
AGESA 31,90 67.929.817 % 10,00  
ALKA 139,70 42.789.691 % 10,00  
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Riyal 4,9301 4,9548 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.653 1.654 25,46  
Altın Gr. 987 987 14,02  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.685 6.810 101,00  
Yarım 3.257 3.330 50,00  
Çeyrek 1.634 1.664 23,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,19 0,52  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 0,27  
B. Petrol 93,23 93,23 0,85  
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