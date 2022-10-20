***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
20.10.2022 18:11
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ARI PERSONEL KIYAFETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
% 5,52
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Satış tutarının %40'ı nakit, %60'ı 120 vade ile o günkü kur üzerinden hesaplanarak tahsil edilecektir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro artışı ile birlikte şirketin karlılığına pozitif katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar
Şirketimiz Atlantis Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Naviga Tekstil San.ve İç Dış Ticaret A.Ş. ile ARI Personel Kıyafetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında bugün kumaş satış protokolü imzalanmış olup Ocak 2023 – Haziran 2023 tarihleri arasında teslimi yapılacak Pamuk/Polyester örme ve dokuma kumaş siparişini içermektedir. Sözleşme tutarı 333.512 US Doları (Üçyüzotuzüçbinbeşyüzoniki Amerikan Doları) dır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073143
BIST
18:053.935
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|: 3.905
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|567.122.927
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.561
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.967.169
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.764.311
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.320.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.211
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.604.131
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.119.285
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,6016
|% -0,03
|
|Euro
|18,2740
|18,3026
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,8758
|20,9805
|% 0,22
|
|Frank
|18,5158
|18,6273
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.653
|1.654
|25,46
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.685
|6.810
|101,00
|
|Yarım
|3.257
|3.330
|50,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.664
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,27
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,85
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