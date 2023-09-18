***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
18.09.2023 21:24
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
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Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin yaptığı protokol gereği, SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden Denizli ilçelerini de kapsayacak şekilde yaklaşık 100.000 dönüm için ortalama piyasa değeri 50 TL/kg olan 2.500 ton gübre ön siparişi almış bulunmaktayız.
Siparişin ortalama değer 125 milyon TL civarındadır.
Gerekli teknik uyum ve protokoller sonrası satış görüşmelerine başlanacaktır.
Süreç uyum ve protokollerin tamamlanmasıyla beraber satış sonrası teknolojik destek verilerek sözleşmenin çok yıllık devamını öngörmekteyiz.
Ön siparişe ilişkin belge ve dökümanlar Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196064
BIST