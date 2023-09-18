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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.09.2023 21:24
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

             Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü   ile bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin  yaptığı protokol gereği,  SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden  Denizli ilçelerini de kapsayacak şekilde yaklaşık 100.000 dönüm için ortalama piyasa değeri 50 TL/kg olan 2.500 ton gübre ön siparişi almış bulunmaktayız.
Siparişin ortalama değer 125 milyon TL civarındadır.
Gerekli teknik uyum ve protokoller sonrası satış görüşmelerine başlanacaktır.
 Süreç uyum ve protokollerin tamamlanmasıyla beraber satış sonrası teknolojik destek verilerek sözleşmenin çok yıllık devamını öngörmekteyiz.
 
Ön siparişe ilişkin belge ve dökümanlar Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196064


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ALCAR 998,20 454.068.626 % 9,99  
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Altın Gr. 1.678 1.678 9,05  
Cumhuriyet 11.298 11.469 -28,00  
Tam 11.098 11.192 59,00  
Yarım 5.566 5.620 30,00  
Çeyrek 2.775 2.810 15,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 0,18  
Gümüş Gr. 20,14 20,17 0,17  
B. Petrol 94,37 94,37 0,44  
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