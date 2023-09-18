***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma KooperatifiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarYeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü ile bağlı ortaklığımız Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş.'nin yaptığı protokol gereği, SS. Kurtluca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden Denizli ilçelerini de kapsayacak şekilde yaklaşık 100.000 dönüm için ortalama piyasa değeri 50 TL/kg olan 2.500 ton gübre ön siparişi almış bulunmaktayız.Siparişin ortalama değer 125 milyon TL civarındadır.Gerekli teknik uyum ve protokoller sonrası satış görüşmelerine başlanacaktır.Süreç uyum ve protokollerin tamamlanmasıyla beraber satış sonrası teknolojik destek verilerek sözleşmenin çok yıllık devamını öngörmekteyiz.Ön siparişe ilişkin belge ve dökümanlar Ek'te pdf olarak gönderilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196064BIST