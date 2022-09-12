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***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

12.09.2022 19:39
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda,
1-                      Riskin Erken Saptanması  Komitesi  üyeliklerine bağımsız üyeler Necat Özdöl ve Emir Demirci'nin seçilmelerine, bağımsız üye Necat Özdöl'ün   Komite Başkanı olarak atanmasına,
2-                      Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Necat Özdöl ve Emir Demirci'nin seçilmelerine, bağımsız üye Necat Özdöl'ün   Komite Başkanı olarak atanmasına,
3-                      Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Necat Özdöl ve Emir Demirci'nin seçilmelerine, bağımsız üye Emir Demirci'nin  Komite Başkanı olarak atanmasına,
4-                      Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine
karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062463


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