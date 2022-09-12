***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda,1- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Necat Özdöl ve Emir Demirci'nin seçilmelerine, bağımsız üye Necat Özdöl'ün Komite Başkanı olarak atanmasına,2- Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine bağımsız üyeler Necat Özdöl ve Emir Demirci'nin seçilmelerine, bağımsız üye Necat Özdöl'ün Komite Başkanı olarak atanmasına,3- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine bağımsız üyeler Necat Özdöl ve Emir Demirci'nin seçilmelerine, bağımsız üye Emir Demirci'nin Komite Başkanı olarak atanmasına,4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığı için bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinekarar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062463BIST