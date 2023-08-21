***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.08.2023 18:21
***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Necat Özdöl'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Komite üyelik ve görevlere Gökhan MATRAÇ'ın atanmasına karar vermiştir. Buna göre, Gökhan Matraç
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187759
BIST
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18:057.797
En Düşük
|Değişim
|: 3,77%
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|: 0,33%
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|Açılış
|: 27,1950
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En Düşük
27,0300
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|Açılış
|: 1.654,06
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|: 1.644,53
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En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|96,80
|977.605.797
|% 10,00
|
|DOHOL
|14,74
|2.430.043.085
|% 10,00
|
|TURSG
|24,42
|466.913.170
|% 10,00
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|TATEN
|29,92
|7.614.879
|% 10,00
|
|INGRM
|956,70
|65.264.442
|% -10,00
|
|RUBNS
|42,48
|826.858.556
|% -10,00
|
|AVHOL
|109,10
|247.619.787
|% -9,98
|
|BRMEN
|3,35
|1.893.599
|% -6,94
|
|MTRYO
|7,11
|3.980.013
|% -5,20
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|THYAO
|259,00
|12.071.157.438
|% 3,02
|
|TUPRS
|139,70
|10.837.966.398
|% 10,00
|
|AKBNK
|28,34
|7.648.915.338
|% -1,12
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|YKBNK
|16,01
|6.173.187.446
|% 0,69
|
|SKBNK
|4,04
|1.462.949.416
|% 0,50
|
|EKGYO
|9,03
|3.090.234.984
|% 5,61
|
|TTKOM
|23,18
|6.669.041.429
|% 6,82
|
|EREGL
|45,00
|12.569.454.278
|% 7,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1531
|27,1595
|% 0,33
|
|Euro
|29,6150
|29,6309
|% 0,53
|
|Sterlin
|34,5389
|34,7121
|% 0,49
|
|Frank
|30,7851
|30,9705
|% 0,71
|
|Riyal
|7,2182
|7,2544
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.894
|1.895
|5,26
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|9,79
|
|Cumhuriyet
|11.372
|11.543
|47,00
|
|Tam
|11.146
|11.240
|112,00
|
|Yarım
|5.590
|5.646
|57,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.823
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|20,31
|20,33
|0,52
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,49
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