***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ATSYH*** ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Necat Özdöl'ün istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Komite üyelik ve görevlere Gökhan MATRAÇ'ın atanmasına karar vermiştir. Buna göre, Gökhan MatraçRiskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı veKurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187759BIST