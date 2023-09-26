***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.09.2023 18:42
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ATSYH.E payları 27/09/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 26/10/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir iletim kanalları kısıtlanarak (internet emir yasağı ile) işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi tedbirleri) internet emir yasağı tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197488
BIST
'
18:058.242
En Düşük
|Değişim
|: -0,75%
|| -62,57
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.241
En Yüksek
8.390
18:0527,2542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
18:0528,8722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0295
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
18:051.666,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -10,15
|Açılış
|: 1.666,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOZDE
|32,12
|152.516.726
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|114.590.327
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|87.068.386
|% 10,00
|
|KUVVA
|66,00
|9.175.076
|% 10,00
|
|MAKIM
|58,30
|116.585.901
|% 10,00
|
|MIATK
|711,60
|277.202.655
|% -9,99
|
|SNPAM
|46,76
|4.760.690
|% -9,99
|
|KSTUR
|803,30
|2.618.752
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|111.498.682
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|THYAO
|227,50
|11.387.047.358
|% -2,15
|
|TUPRS
|169,70
|10.760.314.595
|% 2,23
|
|SASA
|50,45
|9.327.827.803
|% 9,91
|
|ISCTR
|24,74
|6.767.444.861
|% -1,67
|
|HEKTS
|25,76
|5.774.782.658
|% 7,96
|
|ZOREN
|5,41
|4.798.454.404
|% 6,71
|
|ALBRK
|4,01
|1.472.177.700
|% -0,50
|
|KATMR
|2,30
|862.589.996
|% -7,26
|
|YKBNK
|17,08
|5.347.122.492
|% -0,12
|
|ADESE
|2,44
|772.153.693
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2489
|27,2560
|% 0,18
|
|Euro
|28,8113
|28,8587
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,0794
|33,2453
|% -0,14
|
|Frank
|29,6877
|29,8665
|% -0,09
|
|Riyal
|7,2450
|7,2813
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-14,74
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-9,99
|
|Cumhuriyet
|11.338
|11.509
|-38,00
|
|Tam
|11.049
|11.149
|-49,00
|
|Yarım
|5.542
|5.597
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.799
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,07
|-0,18
|
|B. Petrol
|92,68
|92,68
|0,80
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 78 kaybederek (% -0.03 ) 8, 715
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, ALBRK, KATMR
-
17:59XU100
Endeks 8, 293 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 166, 397.00 milyon TL de
-
17:59KATMR
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 460, 137 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 9.62 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 476, 767 adet işlem