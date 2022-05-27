***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ATSYH]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH.E) payında 30/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/06/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033043BIST