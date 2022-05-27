***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
27.05.2022 18:25
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH.E) payında 30/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İletim Kanallarının Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 29/06/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033043
BIST
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|HATEK
|21,34
|42.987.686
|% 10,00
|
|RODRG
|17,60
|3.796.194
|% 10,00
|
|AKSA
|54,35
|309.674.029
|% 9,98
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|FENER
|46,50
|294.875.119
|% 7,24
|
|AKFGY
|2,74
|397.124.052
|% -9,87
|
|NUGYO
|4,60
|337.701.907
|% -8,00
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|IHAAS
|24,06
|1.495.057
|% -6,24
|
|PRKAB
|33,46
|85.073.816
|% -5,69
|
|THYAO
|45,02
|4.903.370.809
|% 1,26
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|EREGL
|32,88
|2.068.041.392
|% 1,42
|
|SISE
|20,40
|1.907.804.979
|% -2,39
|
|KRDMD
|14,43
|1.904.880.229
|% -1,50
|
|KARSN
|6,87
|3.164.355.380
|% 7,34
|
|SKBNK
|1,23
|347.664.285
|% -7,52
|
|DOHOL
|3,81
|786.666.906
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,44
|873.266.924
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,06
|1.303.690.837
|% -1,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1861
|16,2414
|% -0,66
|
|Euro
|17,3272
|17,4184
|% -0,80
|
|Sterlin
|20,3788
|20,4810
|% -0,82
|
|Frank
|16,8533
|16,9548
|% -0,73
|
|Riyal
|4,3088
|4,3304
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|2,38
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-7,40
|
|Cumhuriyet
|6.470
|6.567
|8,00
|
|Tam
|6.424
|6.586
|-7,98
|
|Yarım
|3.105
|3.186
|-3,86
|
|Çeyrek
|1.557
|1.593
|-1,93
|
|Gümüş.Ons
|22,04
|22,08
|0,05
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|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,06
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|B. Petrol
|115
|115
|1,04
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Seans Raporu
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17:58XU100
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