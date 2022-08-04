***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.08.2022 18:16
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) payında 05/08/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 04/11/2022'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ATSYH payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/08/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)
Abdurrahman ÜSTÜNER (30301759)
Hilal Dilara AK (43079992)
Mehmet Emin ÖZBEK (44050391)
Muharrem Yunus ÇELİK (23649767)
Ömer ŞAHİN (44476024)
Serap BÖLÜKBAŞOĞLU (34980803)
Yasin AKYOL (21981027)
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/11/2022'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051999
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
18:0518,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1392
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3995
En Düşük
18,2123
18:051.033,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 15,81
|Açılış
|: 1.033,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,35
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9440
|17,9535
|% 0,15
|
|Euro
|18,3481
|18,3813
|% 0,76
|
|Sterlin
|21,7158
|21,8247
|% 0,03
|
|Frank
|18,6865
|18,7990
|% 0,54
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|24,38
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,62
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.898
|6.972
|69,00
|
|Yarım
|3.361
|3.409
|34,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.704
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|0,05
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|-2,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO