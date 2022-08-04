***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ATSYH]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (ATSYH) payında 05/08/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 04/11/2022'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, ATSYH payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 05/08/2022 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)Abdurrahman ÜSTÜNER (30301759)Hilal Dilara AK (43079992)Mehmet Emin ÖZBEK (44050391)Muharrem Yunus ÇELİK (23649767)Ömer ŞAHİN (44476024)Serap BÖLÜKBAŞOĞLU (34980803)Yasin AKYOL (21981027)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/11/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051999BIST