***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
21.02.2022 09:36
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
21/02/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
ATSYH.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003055
BIST
15:422.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,65
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.021
15:4213,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0095
|Açılış
|: 13,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
15:4215,4774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
15:42830,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,76
|Açılış
|: 830,53
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:42
|LKMNH
|14,63
|37.777.366
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|25.912.038
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|309.573.284
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|38.140.722
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,21
|13.985.810
|% 8,19
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|17.365.089
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.093.435
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,32
|3.381.544.574
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|933.741.053
|% -0,43
|
|YKBNK
|4,04
|811.157.804
|% 0,25
|
|GARAN
|11,82
|716.902.267
|% -0,17
|
|EREGL
|28,42
|710.988.864
|% 0,28
|
|YKBNK
|4,04
|811.157.804
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|159.907.834
|% -0,74
|
|THYAO
|29,32
|3.381.544.574
|% -0,27
|
|KARSN
|3,87
|357.435.929
|% 6,61
|
|KRDMD
|11,69
|933.741.053
|% -0,43
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6363
|13,6383
|% -0,07
|
|Euro
|15,4682
|15,4774
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5202
|18,6130
|% 0,10
|
|Frank
|14,8143
|14,9035
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6253
|3,6435
|% -0,02
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,54
|
|Altın Gr.
|830
|831
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|5.526
|5.610
|-13,00
|
|Tam
|5.498
|5.635
|-17,20
|
|Yarım
|2.657
|2.726
|-8,32
|
|Çeyrek
|1.333
|1.363
|-4,16
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|91,72
|91,72
|0,33
|
Seans Raporu
15:42
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15:57KLGYO
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 1.09 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 624, 280 adet işlem
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15:54AYDEM
Yüzde -3.06 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 921, 518 adet işlem
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15:53XU100
Endeks 2, 032 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 17, 877.00 milyon TL de
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15:53ATAGY
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 184 adet işlem
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15:51DAGI
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 193, 996 adet işlem