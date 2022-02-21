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***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

21.02.2022 09:36
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
21/02/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi

Açıklamalar

ATSYH.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003055


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LKMNH 14,63 37.777.366 % 10,00  
DERHL 5,72 25.912.038 % 10,00  
OTKAR 455,90 309.573.284 % 9,99  
MERIT 37,14 38.140.722 % 9,95  
AVHOL 6,21 13.985.810 % 8,19  
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Riyal 3,6253 3,6435 % -0,02  
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Altın Ons 1.895 1.896 -1,54  
Altın Gr. 830 831 -1,89  
Cumhuriyet 5.526 5.610 -13,00  
Tam 5.498 5.635 -17,20  
Yarım 2.657 2.726 -8,32  
Çeyrek 1.333 1.363 -4,16  
Gümüş.Ons 23,76 23,78 -0,15  
Gümüş Gr. 10,39 10,41 -0,09  
B. Petrol 91,72 91,72 0,33  
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