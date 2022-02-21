***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
21.02.2022 11:37
***ATSYH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
21/02/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
21/02/2022
Sıra Açma Saati
12:00
Açıklamalar
ATSYH.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 12:00'da Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003093
BIST
18:052.038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,62
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
18:0513,6631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0153
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
18:0515,4934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0282
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
18:05833,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,79
|Açılış
|: 833,26
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|5,72
|26.957.483
|% 10,00
|
|PAPIL
|19,69
|53.457.584
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.244.877
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|336.242.002
|% 9,99
|
|POLTK
|548,60
|43.908.025
|% 9,98
|
|PKENT
|519,20
|1.314.095
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|24.657.686
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.425.920
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|4.316.589
|% -9,93
|
|ERSU
|5,43
|40.637.336
|% -5,73
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|EREGL
|28,86
|1.286.016.909
|% 1,83
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|GARAN
|11,80
|994.316.539
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|1.152.612.627
|% 0,50
|
|THYAO
|29,44
|5.233.791.359
|% 0,14
|
|KARSN
|3,99
|657.344.788
|% 9,92
|
|ODAS
|1,36
|197.967.128
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,73
|1.456.223.660
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6539
|13,6644
|% 0,12
|
|Euro
|15,4861
|15,4992
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,5435
|18,6365
|% 0,23
|
|Frank
|14,8645
|14,9541
|% 0,75
|
|Riyal
|3,6297
|3,6479
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|-0,53
|
|Altın Gr.
|833
|833
|0,50
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DAGI
Yüzde 4.61 oranında artışla 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 494, 359 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 58 artarak (% 0.42 ) 2, 268
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, KARSN, THYAO
-
17:58XU100
Endeks 2, 038 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 24, 962.00 milyon TL de
-
17:58MEPET
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 810, 108 adet işlem