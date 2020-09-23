***ATSYH* *BRMEN* *PEKGY* *DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
23.09.2020 09:07
***ATSYH******BRMEN******PEKGY******DGKLB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATSYH, BRMEN, DGKLB, PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876250
BIST
10:011.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.103
En Düşük
1.101
10:017,6842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6842
En Düşük
7,6530
10:018,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9397
10:01464,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,52
|Açılış
|: 464,87
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,55
BIST En Aktif Hisseler10:01
|ISBIR
|2.357,10
|485.563
|% 10,00
|
|INTEM
|25,32
|289.585
|% 9,99
|
|COSMO
|8,04
|649.262
|% 9,99
|
|TKURU
|642,80
|666.584
|% 9,99
|
|TLMAN
|34,38
|2.307.654
|% 9,98
|
|DAGI
|11,15
|274.022
|% -9,94
|
|SUMAS
|39,78
|1.683.965
|% -9,16
|
|AYES
|7,69
|124.163
|% -7,79
|
|RAYSG
|14,30
|205.920
|% -6,35
|
|ATSYH
|2,15
|78.146
|% -5,70
|
|SISE
|6,70
|2.038.207.434
|% 0,15
|
|SKBNK
|1,51
|162.756.754
|% 0,00
|
|SODA
|7,53
|147.388.658
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,54
|85.896.403
|% 0,00
|
|CEMTS
|12,64
|85.350.011
|% 0,00
|
|SISE
|6,70
|2.038.207.434
|% 0,15
|
|SKBNK
|1,51
|162.756.754
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,54
|85.896.403
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,70
|34.257.650
|% 0,00
|
|SODA
|7,53
|147.388.658
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6813
|7,6842
|% 0,29
|
|Euro
|8,9705
|8,9770
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7279
|9,7767
|% -0,07
|
|Frank
|8,3098
|8,3599
|% 0,11
|
|Riyal
|2,0423
|2,0525
|% 0,22
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-19,74
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-3,52
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|-0,23
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|-0,31
|