***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.04.2022 17:36
***ATSYH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ATSYH
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emrullah Özer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022118
BIST
17:272.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 8,43
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
17:2714,6703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6740
En Düşük
14,6258
17:2715,8338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0398
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
17:27924,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,16
|Açılış
|: 924,22
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
922,95
BIST En Aktif Hisseler17:27
|DAGHL
|19,29
|10.076.448
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.392.619
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,01
|67.723.450
|% 9,84
|
|HUNER
|3,36
|272.423.032
|% 9,80
|
|ULUSE
|164,20
|7.359.277
|% 8,38
|
|ISGYO
|11,07
|54.340.733
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|83.664.260
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|60.314.144
|% -9,95
|
|PEGYO
|1,46
|43.138.921
|% -9,88
|
|AVGYO
|3,47
|35.482.088
|% -9,64
|
|GARAN
|14,27
|3.199.393.913
|% -1,04
|
|THYAO
|38,14
|3.026.332.218
|% 1,33
|
|KRDMD
|16,24
|2.525.299.526
|% 0,62
|
|YKBNK
|5,24
|2.381.444.859
|% 0,00
|
|TUPRS
|255,60
|2.043.408.143
|% 1,63
|
|ODAS
|2,53
|1.333.654.489
|% 6,30
|
|TSKB
|2,01
|922.853.025
|% 0,50
|
|YKBNK
|5,24
|2.381.444.859
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,90
|1.036.742.459
|% 0,00
|
|HALKB
|6,03
|1.443.549.519
|% 2,38
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6664
|14,6703
|% 0,23
|
|Euro
|15,8249
|15,8338
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0077
|19,1031
|% 0,10
|
|Frank
|15,4303
|15,5232
|% -0,01
|
|Riyal
|3,8985
|3,9180
|% 0,35
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|-25,19
|
|Altın Gr.
|924
|924
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,20
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,25
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,96
|
Seans Raporu
17:27
daha fazla
-
17:42BOSSA
Yüzde 8.02 oranında artışla 44.70 lira fiyatla işlem gören hissede 946, 816 adet işlem
-
17:41AYEN
Yüzde 6.65 oranında artışla 15.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 461, 912 adet işlem
-
17:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PGSUS, HALKB
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 93 artarak (% 0.40 ) 2, 269
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, KLSYN, ARMDA, DAGHL