***AUA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
29.12.2020 12:16
ağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
FON KODU
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
AUA
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035 Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895380
BIST
15:071.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
15:077,3713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0669
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
15:079,0298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0648
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
15:07445,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,63
|Açılış
|: 445,22
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler15:07
|CLEBI
|159,60
|120.836.124
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|34.404.203
|% 9,97
|
|MERKO
|8,77
|35.608.909
|% 9,90
|
|INTEM
|33,74
|6.922.694
|% 9,55
|
|BRYAT
|550,00
|439.434.787
|% 9,45
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|SNPAM
|23,70
|1.204.268
|% -7,78
|
|MZHLD
|26,02
|173.414
|% -6,20
|
|EMKEL
|5,60
|11.109.452
|% -5,88
|
|GUBRF
|72,60
|1.739.636.690
|% 3,12
|
|THYAO
|12,90
|1.250.678.367
|% 2,22
|
|KARTN
|101,00
|747.040.110
|% -2,32
|
|GARAN
|9,93
|738.660.059
|% 0,51
|
|SASA
|20,56
|720.793.413
|% 5,54
|
|KARSN
|3,26
|709.915.999
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,51
|444.693.474
|% 2,45
|
|SKBNK
|1,55
|239.282.707
|% -1,27
|
|TSKB
|1,79
|261.136.164
|% -2,19
|
|ZOREN
|2,70
|333.993.115
|% 0,75
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3661
|7,3713
|% -0,90
|
|Euro
|9,0221
|9,0298
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,9309
|9,9807
|% -0,35
|
|Frank
|8,2806
|8,3305
|% -0,57
|
|Riyal
|1,9593
|1,9691
|% -0,84
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|