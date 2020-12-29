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***AUA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

29.12.2020 12:16


ağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir.
    FON KODU
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

     AUA
    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. 2035  Hedef Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu
    Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Fon  Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895380


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BIST En Aktif Hisseler15:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CLEBI 159,60 120.836.124 % 9,99  
CMBTN 263,70 34.404.203 % 9,97  
MERKO 8,77 35.608.909 % 9,90  
INTEM 33,74 6.922.694 % 9,55  
BRYAT 550,00 439.434.787 % 9,45  
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15:07 Alış Satış %  
Dolar 7,3661 7,3713 % -0,90  
Euro 9,0221 9,0298 % -0,71  
Sterlin 9,9309 9,9807 % -0,35  
Frank 8,2806 8,3305 % -0,57  
Riyal 1,9593 1,9691 % -0,84  
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15:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.878 4,26  
Altın Gr. 445 445 -2,80  
Cumhuriyet 2.947 2.991 -41,00  
Tam 2.932 3.006 -43,19  
Yarım 1.417 1.454 -20,89  
Çeyrek 711 727 -10,45  
Gümüş.Ons 26,17 26,20 -0,09  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,06  
B. Petrol 51,55 51,55 0,65  
Seans Raporu 15:07
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