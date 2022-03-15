***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.03.2022 09:08
***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, AUKAK.F1 kodu ile 15/03/2022 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1425,7 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010476
BIST
11:552.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,94
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:5514,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0490
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:5516,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1381
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:55920,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,04
|Açılış
|: 920,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:53
|AYEN
|9,98
|42.232.820
|% 9,91
|
|TSPOR
|5,72
|300.533.904
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,87
|66.557.463
|% 8,72
|
|FENER
|28,30
|85.506.037
|% 7,12
|
|MERIT
|33,88
|4.920.300
|% 6,81
|
|GRSEL
|9,02
|237.501.528
|% -8,61
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,99
|909.855
|% -5,08
|
|PEKGY
|1,00
|11.088.306
|% -3,85
|
|MANAS
|20,38
|6.860.043
|% -3,60
|
|KRDMD
|15,01
|1.010.407.673
|% 1,56
|
|GARAN
|11,84
|798.462.726
|% -0,17
|
|EREGL
|34,58
|757.530.796
|% 0,52
|
|THYAO
|26,42
|741.975.805
|% -0,75
|
|FROTO
|270,50
|672.250.372
|% 0,86
|
|KARSN
|4,11
|431.316.266
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,75
|311.135.694
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,34
|260.429.694
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|107.642.510
|% 0,65
|
|KRDMD
|15,01
|1.010.407.673
|% 1,56
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8171
|14,8243
|% 0,30
|
|Euro
|16,3053
|16,3329
|% 0,89
|
|Sterlin
|19,2216
|19,3180
|% 0,25
|
|Frank
|15,7085
|15,8032
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9339
|3,9536
|% 0,07
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,94
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,48
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866