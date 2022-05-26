***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.05.2022 16:10
***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25/5/2022 tarihinde KAP'ta açıklanan AUKAK.F1 birim pay değerinin 2.051,357096 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, AUKAK.F1 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan alt ve üst limit fiyat limiti oranı bugün için 16:15 itibarıyla %50'ye çıkarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032718
BIST
17:102.455
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 36,50
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
17:1016,2679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0967
|Açılış
|: 16,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
17:1017,4813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0118
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
17:10970,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,59
|Açılış
|: 970,17
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler17:08
|GESAN
|26,18
|127.798.122
|% 10,00
|
|OYYAT
|78,65
|105.954.872
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|29.978.487
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.836.135
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|167.754.985
|% 9,89
|
|KZBGY
|75,15
|47.194.161
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|201.786.007
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|41.902.975
|% -9,83
|
|HUNER
|2,57
|68.149.629
|% -5,51
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|THYAO
|44,06
|5.092.171.162
|% 3,28
|
|SISE
|21,02
|2.435.487.085
|% -0,10
|
|KARSN
|6,33
|1.723.396.013
|% 8,76
|
|ARCLK
|79,30
|1.453.457.335
|% 6,59
|
|KOZAL
|191,50
|1.446.617.065
|% 2,24
|
|KARSN
|6,33
|1.723.396.013
|% 8,76
|
|SKBNK
|1,34
|318.559.742
|% 6,35
|
|YKBNK
|4,59
|708.443.812
|% 1,55
|
|HALKB
|5,59
|873.769.040
|% -1,24
|
|DOHOL
|3,78
|573.982.783
|% 3,56
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,2547
|16,2672
|% -0,60
|
|Euro
|17,4444
|17,4794
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4564
|20,5590
|% -0,29
|
|Frank
|16,9384
|17,0405
|% 0,01
|
|Riyal
|4,3364
|4,3581
|% -0,27
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|-1,90
|
|Altın Gr.
|970
|971
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.467
|6.564
|-5,00
|
|Tam
|6.431
|6.593
|-11,81
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,72
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,06
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|-0,04
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,41
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