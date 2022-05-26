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***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.05.2022 16:10
***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

25/5/2022 tarihinde KAP'ta açıklanan AUKAK.F1 birim pay değerinin 2.051,357096 TL olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, AUKAK.F1 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan alt ve üst limit fiyat limiti oranı bugün için 16:15 itibarıyla %50'ye çıkarılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032718


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GESAN 26,18 127.798.122 % 10,00  
OYYAT 78,65 105.954.872 % 10,00  
MPARK 33,24 29.978.487 % 9,99  
RODRG 16,00 3.836.135 % 9,97  
POLHO 4,89 167.754.985 % 9,89  
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Altın Gr. 970 971 -4,17  
Cumhuriyet 6.467 6.564 -5,00  
Tam 6.431 6.593 -11,81  
Yarım 3.108 3.189 -5,72  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,86  
Gümüş.Ons 22,02 22,06 0,05  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 -0,04  
B. Petrol 114 114 2,41  
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