***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.12.2022 13:58
***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/12/2022 tarihinde KAP'ta açıklanan AUKAK.F1 birim pay değerinin olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, AUKAK.F1 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan alt ve üst limit fiyat limiti oranı bugün için 14:10 itibarıyla %25'e çıkarılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091414
BIST
14:125.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 68,65
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
14:1218,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:1220,0163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0281
|Açılış
|: 20,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0163
En Düşük
19,9038
14:121.093,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.093,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:10
|TERA
|19,48
|2.982.933
|% 9,99
|
|COSMO
|121,50
|4.566.722
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.869.334
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.107.974
|% 9,91
|
|SAMAT
|19,31
|88.493.724
|% 9,90
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|1.466.706
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|361.067.662
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,69
|65.250.913
|% -7,20
|
|ALFAS
|276,50
|76.847.260
|% -6,27
|
|ASELS
|62,10
|6.433.947.587
|% 5,61
|
|TUPRS
|535,20
|4.010.260.332
|% 5,67
|
|THYAO
|143,10
|3.769.382.571
|% 0,56
|
|PETKM
|20,32
|2.942.125.265
|% 2,32
|
|KOZAL
|572,80
|2.565.320.538
|% 4,15
|
|EKGYO
|8,78
|2.407.872.700
|% 1,86
|
|YKBNK
|11,92
|1.788.491.297
|% -0,67
|
|PETKM
|20,32
|2.942.125.265
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,68
|1.499.369.097
|% 5,33
|
|ISCTR
|12,91
|1.663.015.775
|% -0,08
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7172
|18,7208
|% 0,08
|
|Euro
|20,0077
|20,0163
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,4878
|22,6006
|% -0,08
|
|Frank
|20,2313
|20,3531
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9615
|4,9864
|% 0,03
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,79
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.367
|7.419
|-14,00
|
|Yarım
|3.568
|3.626
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,39
|0,01
|
|B. Petrol
|83,41
|83,41
|-0,05
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:26TUPRS
Yüzde 5.80 oranında artışla 535.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 554, 200 adet işlem
-
14:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 91, 02 artarak (% 1.54 ) 6, 006
-
14:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
14:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZEDUR, UZERB
-
14:25XU100
Endeks 5, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 63, 718.00 milyon TL de