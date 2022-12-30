***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AUKAK]TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01/12/2022 tarihinde KAP'ta açıklanan AUKAK.F1 birim pay değerinin olması ve söz konusu fiyatın halihazırda uygulanmakta olan fiyat limitlerinin dışında kalmış olması sebebiyle, AUKAK.F1 sırasında %10 olarak uygulanmakta olan alt ve üst limit fiyat limiti oranı bugün için 14:10 itibarıyla %25'e çıkarılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091414BIST