***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
11.03.2022 18:04
***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
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İlgili Fonlar [AUKAK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, katılma payları "AUKAK.F1" koduyla 15/03/2022 tarihinden itibaren Borsamız Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır.
Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 14/03/2022 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir.
NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009576
BIST
18:052.054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.068
En Düşük
2.043
18:0514,7450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1095
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,6269
18:0516,1921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,1522
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,1150
18:05936,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -15,46
|Açılış
|: 936,57
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
924,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEPET
|2,31
|20.279.348
|% 10,00
|
|GRSEL
|10,96
|24.852.260
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.634.038
|% 9,93
|
|ALCTL
|26,34
|51.228.406
|% 9,84
|
|EUYO
|3,37
|8.809.007
|% 8,36
|
|KRSTL
|6,27
|15.805.682
|% -7,79
|
|ISSEN
|16,56
|49.777.934
|% -5,75
|
|SKTAS
|2,95
|16.479.064
|% -5,45
|
|AKFGY
|2,52
|118.645.508
|% -4,91
|
|TRGYO
|6,03
|127.677.338
|% -4,29
|
|THYAO
|26,42
|6.527.048.955
|% 2,64
|
|KRDMD
|14,94
|4.392.059.905
|% -2,80
|
|SISE
|13,53
|2.290.479.112
|% 2,81
|
|GARAN
|11,78
|2.047.475.446
|% 0,51
|
|EREGL
|33,98
|1.922.072.331
|% -1,85
|
|KRDMD
|14,94
|4.392.059.905
|% -2,80
|
|THYAO
|26,42
|6.527.048.955
|% 2,64
|
|DOHOL
|3,19
|767.998.203
|% 2,24
|
|ODAS
|1,52
|364.537.057
|% 0,66
|
|YKBNK
|3,69
|690.877.023
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7253
|14,7450
|% -0,74
|
|Euro
|16,1577
|16,1921
|% -0,93
|
|Sterlin
|19,2190
|19,3154
|% -0,65
|
|Frank
|15,7364
|15,8312
|% -0,86
|
|Riyal
|3,9155
|3,9351
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.977
|-19,97
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-17,78
|
|Cumhuriyet
|6.190
|6.267
|-184,00
|
|Tam
|6.171
|6.330
|-160,58
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,67
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,84
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866