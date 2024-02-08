***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
08.02.2024 19:16
***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AUKAK]
Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Şirketin Yeni Unvanı
TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Eski Bülten Adı
AURA PY KONUT ALFA GMYF
Yeni Bülten Adı
TERA PY KONUT ALFA GMYF
Eski Kod
AUKAK
Yeni Kod
TPKGY
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/03/2024
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'nun unvanının TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Girişim Sermayesi Pazarında (GSP) işlem görmekte olan ilgili fon katılma belgelerinin bülten adı 09/02/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TERA PY KONUT ALFA GMYF" olarak mevcut "AUKAK" işlem kodu 01/03/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TPKGY" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248284
BIST
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18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0213
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0908
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:052.000,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,75
|Açılış
|: 2.000,81
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5903
|30,6184
|% 0,12
|
|Euro
|33,0302
|33,0550
|% 0,23
|
|Sterlin
|38,4937
|38,6867
|% -0,04
|
|Frank
|34,8698
|35,0799
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1382
|8,1790
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,61
|% 0,66
|
|Platin
|889,54
|891,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,20
|893,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,08
|2.033,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem