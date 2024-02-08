***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AUKAK]TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarGİRİŞİM SERMAYESİ PAZARIŞirketin Eski UnvanıAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONUŞirketin Yeni UnvanıTERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONUEski Bülten AdıAURA PY KONUT ALFA GMYFYeni Bülten AdıTERA PY KONUT ALFA GMYFEski KodAUKAKYeni KodTPKGYKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/03/2024AçıklamalarAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU'nun unvanının TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU olarak değişmesi nedeniyle Borsamız Girişim Sermayesi Pazarında (GSP) işlem görmekte olan ilgili fon katılma belgelerinin bülten adı 09/02/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TERA PY KONUT ALFA GMYF" olarak mevcut "AUKAK" işlem kodu 01/03/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "TPKGY" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248284BIST