***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AUKAK]TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONUKapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi03/05/2023Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarAUKAK.F1 fon sırası finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145790BIST