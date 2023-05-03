***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***AUKAK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [AUKAK]TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıAURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KONUT ALFA KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONUKapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi03/05/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi03/05/2023Sıra Açma Saati17:30AçıklamalarAUKAK.F1 fon sırası finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmiş olması sebebiyle saat 17:30'da işleme açılacak, sırada 17:30 - 17:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 17:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146358BIST