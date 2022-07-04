***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.07.2022 09:18
***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma belgeleri, AUODK.F1 kodu ile 04/07/2022 tarihinden (BUGÜN) itibaren Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarında (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 1.344,80 TL). NYİP'te yalnızca nitelikli yatırımcılar işlem yapabilir. NYİP'te işlem gören fonlarda alım veya satım emrini Borsa Sistemi'ne iletmek üzere alan üye söz konusu emri Borsa'ya iletmeden önce emri veren müşterisinin nitelikli yatırımcı olduğunu tespit/teyit etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan hukuki ve maddi sorumluluk ilgili üyeye ait olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040980
BIST
18:102.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
0
En Düşük
0
18:1016,7751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0206
|Açılış
|: 16,7820
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7800
|
16,8217
En Düşük
16,7215
18:1017,5099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0310
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4100
|
17,5289
En Düşük
17,4493
18:10976,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 976,03
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
979,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|3,81
|8.563.713
|% 2,70
|
|MSGYO
|4,23
|3.263.675
|% 2,57
|
|TSPOR
|4,67
|90.768.486
|% 0,00
|
|SNGYO
|10,53
|82.916.998
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,04
|15.366.163
|% 0,00
|
|YATAS
|13,79
|10.455.023
|% 0,00
|
|VAKKO
|14,97
|22.070.586
|% 0,00
|
|VESTL
|23,94
|88.605.707
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,13
|4.681.546
|% 0,00
|
|VKGYO
|2,05
|30.574.274
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 0,00
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% 0,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 0,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% 0,00
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 0,00
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7561
|16,7719
|% 0,10
|
|Euro
|17,4801
|17,5070
|% 0,16
|
|Sterlin
|20,2243
|20,3257
|% 0,08
|
|Frank
|17,4095
|17,5143
|% 0,11
|
|Riyal
|4,4520
|4,4743
|% 0,01
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,45
|
|Altın Gr.
|976
|977
|0,59
|
|Cumhuriyet
|6.518
|6.616
|45,00
|
|Tam
|6.518
|6.619
|29,00
|
|Yarım
|3.191
|3.236
|14,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,59
|