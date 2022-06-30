***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
30.06.2022 18:06
***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [AUODK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, katılma payları "AUODK.F1" koduyla 04/07/2022 tarihinden itibaren Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır. Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 01/07/2022 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir. NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040458
BIST
18:052.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,40
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
18:0516,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0589
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
18:0517,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1386
|Açılış
|: 17,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5263
En Düşük
17,2330
18:05972,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 972,07
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|10,89
|120.661.397
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|10.683.768
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|101.265.107
|% 9,87
|
|NUGYO
|5,02
|124.137.818
|% 9,85
|
|ISGYO
|14,23
|248.016.341
|% 9,46
|
|LIDFA
|11,34
|31.321.993
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.947.580
|% -9,98
|
|BASCM
|3,41
|600.157
|% -9,79
|
|BERA
|14,50
|638.094.337
|% -8,86
|
|ORCAY
|16,93
|157.687.081
|% -7,74
|
|THYAO
|46,80
|5.259.907.942
|% 1,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|EREGL
|27,14
|1.760.868.207
|% 2,26
|
|ASELS
|22,86
|1.396.371.439
|% 0,79
|
|KRDMD
|11,28
|1.350.403.942
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.132.407.295
|% 4,35
|
|YKBNK
|4,33
|846.489.922
|% 0,93
|
|TSKB
|2,01
|354.556.381
|% -0,50
|
|ODAS
|2,89
|508.517.576
|% -0,34
|
|SISE
|21,50
|3.536.112.019
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6863
|16,6902
|% 0,31
|
|Euro
|17,4885
|17,5339
|% 0,84
|
|Sterlin
|20,2444
|20,3459
|% 0,63
|
|Frank
|17,4253
|17,5303
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4353
|4,4575
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-6,66
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.476
|6.598
|-43,00
|
|Yarım
|3.170
|3.226
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.613
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,40
|20,44
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,34
|