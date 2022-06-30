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***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

30.06.2022 18:06
***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru


***AUODK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

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İlgili Fonlar [AUODK]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

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Açıklamalar

Aura Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun (Fon) katılma payları Kotasyon Yönergesi'nin 16'ncı maddesi uyarınca kota alınmış olup, katılma payları "AUODK.F1" koduyla 04/07/2022 tarihinden itibaren Pay Piyasası Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda (NYİP) işlem görmeye başlayacaktır.  Fon katılma paylarının işlem görmeye başlayabilmesi için fon birim pay değerinin kurucu tarafından 01/07/2022 tarihinde KAP'ta duyurulması gerekmektedir.  NYİP'de fon katılma payları için sürekli işlem yöntemi uygulanacaktır. Fon katılma payları Borsa'da işlem görmeye başlamadan önce kurucu ve/veya ilgili portföy yönetim şirketi tarafından belirlenen ve KAP'ta duyurulan fon birim pay değeri Borsa'da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde fiyat piyasada geçerli olan yöntem ile belirlenir. Fon katılma payları için maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak uygulanır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040458


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