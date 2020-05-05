***AVC* *APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
05.05.2020 18:46
***AVC******APY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
30/04/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,60-3,62 fiyat aralığından 520,425 adet alım, 526,602 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 30/04/2020 tarihi itibariyle %22,50 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/04/2020 520.425 526.602 6.177 5.345.159 5.342.982 % 22,52 % 22,52 % 22,5 % 22,5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842813
BIST
18:0598.738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -104,72
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
18:057,0867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0421
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2000
|
7,1006
En Düşük
7,0234
18:057,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
7,7132
En Düşük
7,6508
18:053,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,06
|Açılış
|: 3,41
|
|Önceki Kapanış
|: 3,35
|
3,42
En Düşük
3,33
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.594.680
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|MEGAP
|2,75
|742.653
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|247.683
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|357.675
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|404.707.449
|% -9,97
|
|ETILR
|2,44
|731.999
|% -9,96
|
|TKURU
|10,94
|399.671
|% -9,96
|
|RODRG
|2,00
|1.022.509
|% -9,91
|
|GARAN
|8,14
|792.784.213
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,73
|645.317.216
|% -1,72
|
|ASELS
|27,06
|607.487.218
|% 2,66
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|PETUN
|22,34
|489.264.523
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|596.510.977
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,66
|469.905.982
|% -4,32
|
|AFYON
|2,78
|449.842.976
|% -5,44
|
|DOHOL
|1,88
|255.328.364
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|209.968.541
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7929
|8,8370
|% 0,63
|
|Frank
|7,2552
|7,2989
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8821
|1,8915
|% 0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|0,84
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,87
|
|Cumhuriyet
|2.484
|2.542
|16,60
|
|Tam
|2.561
|2.604
|17,00
|
|Yarım
|1.242
|1.273
|8,30
|
|Çeyrek
|623
|637
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|14,94
|14,99
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,06
|
|B. Petrol
|30,69
|30,69
|3,49
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
Endeks 98, 849 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 9, 292.00 milyon TL de
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17:59TKNSA
Yüzde 9.99 oranında artışla 7.49 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 433 adet işlem
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem