***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 18:33
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
09/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,59-3,70 fiyat aralığından 49537 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 09/03/2020 tarihi itibariyle %14,84 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
09/03/2020 49.537 49.537 3.473.853 3.523.390 % 14,63 % 14,63 % 14,84 % 14,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827208
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,1981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0416
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0475
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05328,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 1,98
|Açılış
|: 328,56
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|137.168.218
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.688.197
|% 19,91
|
|CRFSA
|7,11
|108.036.496
|% 19,90
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.942.592
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|783.480
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.104.141
|% -14,94
|
|OZBAL
|1,55
|2.704.741
|% -14,84
|
|BRKSN
|2,95
|2.732.645
|% -14,74
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 1,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% -3,61
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 2,46
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% -9,85
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% -5,88
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% -6,40
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% -8,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9775
|8,0175
|% 0,64
|
|Frank
|6,5856
|6,6253
|% 0,95
|
|Riyal
|1,6464
|1,6546
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|0,77
|
|Altın Gr.
|330
|330
|3,14
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,03
|
|B. Petrol
|36,22
|36,22
|-1,00
|