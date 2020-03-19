***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2020 09:30
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17/03/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,05-3,39 fiyat aralığından 115576 adet alım, 9275 adet satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 17/03/2020 tarihi itibariyle %23,35 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/03/2020 115.576 9.275 106.301 5.439.366 5.545.667 % 22,9 % 22,9 % 23,35 % 23,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830606
BIST
10:2885.893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 315,95
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
85.934
En Düşük
84.803
10:286,5208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:287,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:28311,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,74
|Açılış
|: 311,45
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.540.138
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|896.589
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.799.665
|% 9,69
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|OYAYO
|2,80
|670.894
|% -9,97
|
|MAALT
|46,14
|150.324
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|331.832
|% -9,96
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,97
|118.481.227
|% 0,89
|
|ASELS
|21,68
|85.378.227
|% -0,28
|
|GARAN
|8,02
|63.420.274
|% 0,25
|
|ISFIN
|2,75
|58.515.609
|% 5,77
|
|ECILC
|3,10
|46.544.085
|% 4,03
|
|ISFIN
|2,75
|58.515.609
|% 5,77
|
|ODAS
|1,19
|23.391.936
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,77
|14.660.615
|% 0,00
|
|ECILC
|3,10
|46.544.085
|% 4,03
|
|THYAO
|7,97
|118.481.227
|% 0,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5138
|7,5515
|% 0,00
|
|Frank
|6,6935
|6,7339
|% 0,41
|
|Riyal
|1,7323
|1,7410
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,11
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,74
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,95
|12,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,92
|25,92
|1,04
|