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***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

01.12.2021 09:57
***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

30/11/2021 tarihinde  Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,59-3,74 fiyat aralığından 24000adet alım  işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki
paylarımız 30/11/2021 tarihi itibariyle %0,10 sınırına ulaşmıştır.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
30/11/2021 24.000 24.000 0 87.527,2 % 0 % 0 % 0,1 % 0,1




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980410


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBTR 46.585,00 326.095 % 10,00  
SONME 34,12 1.044.959 % 9,99  
COSMO 10,57 202.120 % 9,99  
MIATK 33,80 19.911.161 % 9,95  
AKFGY 6,41 20.783.083 % 9,95  
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11:20 Alış Satış %  
Dolar 13,5945 13,6525 % -0,14  
Euro 15,3811 15,4531 % -0,47  
Sterlin 17,8965 17,9863 % -1,26  
Frank 14,6253 14,7134 % -1,38  
Riyal 3,5850 3,6030 % -1,30  
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11:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.780 1.780 8,64  
Altın Gr. 772 773 -6,19  
Cumhuriyet 4.986 5.061 156,00  
Tam 4.962 5.088 155,88  
Yarım 2.398 2.461 75,41  
Çeyrek 1.203 1.231 37,70  
Gümüş.Ons 22,84 22,87 0,07  
Gümüş Gr. 9,91 9,92 -0,10  
B. Petrol 71,90 71,90 2,67  
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