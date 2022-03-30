***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2022 09:16
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29/03/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,93-4,04 fiyat aralığından 17077 adet alım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29/03/2022 tarihi itibariyle %3,83 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/03/2022 17.077 17.077 892.622 909.699 % 3,76 % 3,76 % 3,83 % 3,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013910
BIST
12:402.232
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 25,10
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
12:4014,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0983
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6710
En Düşük
14,5332
12:4016,3618
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1765
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
12:40905,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,65
|Açılış
|: 904,96
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler12:38
|ULUSE
|103,00
|10.725.850
|% 9,98
|
|ISFIN
|3,41
|266.303.616
|% 9,29
|
|PRZMA
|3,93
|3.016.502
|% 8,86
|
|ADESE
|0,78
|58.960.392
|% 8,33
|
|DESA
|14,39
|19.432.759
|% 7,87
|
|CEOEM
|14,34
|94.377.233
|% -9,98
|
|SODSN
|24,24
|48.480
|% -7,62
|
|PKENT
|218,00
|19.910.398
|% -7,19
|
|KAREL
|12,97
|72.903.873
|% -6,96
|
|DZGYO
|2,72
|24.690.580
|% -6,21
|
|THYAO
|31,52
|2.049.334.159
|% -0,38
|
|GARAN
|12,18
|1.255.503.121
|% 0,58
|
|ASELS
|24,60
|1.197.157.339
|% 2,84
|
|SISE
|15,31
|872.801.007
|% 1,39
|
|PETKM
|9,12
|667.304.284
|% 0,55
|
|YKBNK
|4,08
|614.172.368
|% 2,00
|
|CEMAS
|1,16
|161.139.191
|% 2,65
|
|ODAS
|1,66
|212.819.358
|% 1,22
|
|TSKB
|1,47
|164.789.921
|% 2,80
|
|GARAN
|12,18
|1.255.503.121
|% 0,58
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6631
|14,6674
|% 0,65
|
|Euro
|16,3479
|16,3591
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2252
|19,3216
|% 1,07
|
|Frank
|15,7790
|15,8740
|% 1,21
|
|Riyal
|3,8966
|3,9161
|% 0,64
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|904
|905
|5,24
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.970
|6.118
|44,50
|
|Yarım
|2.885
|2.960
|21,53
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|10,77
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,07
|