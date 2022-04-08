***AVC* *APY* *ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2022 09:58
***AVC******APY******ATAGY*** ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [ATAGY]
İlgili Fonlar [AVC]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
07/04/2022 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,83-3,91 fiyat aralığından 56173 adet alım işlemi, 6173 satım işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız 07/04/2022 tarihi itibariyle %5,55 sınırına ulaşmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/04/2022 56.173 6.173 50.000 1.267.880 1.317.880 % 5,34 % 5,34 % 5,55 % 5,55
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017665
BIST
11:552.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:5514,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0178
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:5516,0530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0671
En Düşük
15,9947
11:55916,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,12
|Açılış
|: 916,07
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:55
|MZHLD
|34,12
|2.738.438
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.581.125
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.773.380
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.821.112
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.193.744
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|GARAN
|13,14
|3.043.109.678
|% 4,20
|
|THYAO
|35,54
|1.102.871.927
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|989.571.289
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,37
|909.897.622
|% 4,10
|
|PETKM
|9,88
|833.484.750
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,64
|794.635.189
|% 3,13
|
|GARAN
|13,14
|3.043.109.678
|% 4,20
|
|YKBNK
|4,54
|792.166.093
|% 3,42
|
|ODAS
|2,19
|366.256.800
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,37
|909.897.622
|% 4,10
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7505
|14,7548
|% 0,12
|
|Euro
|16,0420
|16,0530
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1826
|19,2788
|% -0,10
|
|Frank
|15,7107
|15,8053
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9209
|3,9406
|% 0,13
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-0,06
|
|Altın Gr.
|915
|916
|0,57
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|